В Нижнем Тагиле мужчина в черной кепке потратил деньги с чужой карты

Мужчина прогулялся по магазинам и потратил чужие деньги. Фото: запись с камеры наблюдения в одном из магазинов

В Нижнем Тагиле полиция ищет местного жителя в черной кепке, который нашел чужую банковскую карту и потратил с нее 7 тысяч рублей. Об этом сообщает портал TagilCity.ru.

По поводу утерянной банковской карты в отдел полиции обратился 18-летний житель Тагилстроя. Позже ему пришло несколько уведомлений о том, что в карты потратили семь тысяч рублей. Деньги были потрачены в торговых точках по улице Металлургов.

По записям с камер видеонаблюдения стражи порядки установили подозреваемого – это мужчина, одетый в черную кепку, синие джинсы, спортивную куртку и белые кроссовки Nike. Возбуждено уголовное дело.

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