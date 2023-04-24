Юрист рассказал, в каком случае хозяин собаки-убийцы избежит наказания

Собаку не стоит провоцировать на нападение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрист Юрий Хаминский рассказал, в каком случае хозяин собаки, напавшей на человека, и убившей его, может избежать наказания. Об этом эксперт рассказал изданию NEWS.ru.

Хозяин собаки не попадает под статью Уголовного кодекса РФ о причинении смерти по неосторожности, если жертва нападения сама спровоцировала животное на нападение и проявляла ответную агрессию.

В такой ситуации нападение могут расценить как нанесение вреда здоровью средней тяжести.

- Только если будет видео или другие свидетельства, что жертва довела собаку и та проявила ответную агрессию, то статьи 109 УК РФ не будет. Равно как и если владелец повесит табличку «Во дворе злая собака», - рассказывает Юрий Хаминский.

Юрист добавляет, что сейчас за нанесение вреда здоровью по неосторожности в России не предусмотрена уголовная ответственность, потому что эта статья УК РФ декриминализована, однако в этом случае владельцу собаки грозит административное наказание.

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