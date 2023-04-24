Водители встали в глухую пробку в переулке Базовом

В заторах водители теряют до 40 минут

Водители 24 апреля встали в глухую пробку в переулке Базовом. В заторах водители теряют до 40 минут. Также пробка образовалась на Комсомольской.

Фото: скриншот

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга предупреждали, что из-за строительства развязки у «Калины» перекроют переулок Базовый. Проезд будет закрыт в районе дома № 4 с 29 апреля по 12 мая.

Кроме того будет закрыто движение по съезду с Комсомольской на Хрустальную, вдоль здания № 80 на улице Комсомольской. Здесь с 25 апреля по 1 мая будут строить транспортную развязку на пересечении скоростного кольца на переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

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