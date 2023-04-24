Ледоход на Иртыше добрался до Югры

Лед тронулся на реках Югры
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Ханты-Мансийском районе Югры начался ледоход на поверхности Иртыша. Движение льда заметили в Батово и Горноправдинске. До Ханты-Мансийска осталось около ста километров. Об этом сообщает портал ugra-news.
В речном порту в столице округа воды в Иртыше уже поднялась, подтаяли отдельные участки льда.
Что касается Оби, то срок вскрытия реки в районе Нижневартовска – к 5 мая. Из-за этого есть риск подтопления для 40 населенных пунктов.
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