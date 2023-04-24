Эльвиру грозит до 15 лет лишения свободы Фото: соцсети

Житель Екатеринбурга Эльвир Я. обжаловал свой арест. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда.

Мужчину обвиняют в убийстве 36-летней сожительницы Валентины Бушуевой. По версии следствия, 31-летний мужчина задушил женщину 17 апреля. Все произошло в квартире на улице Титова. В отношении Эльвира возбудили уголовное дело по статье «Убийство», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- В настоящее время по уголовному делу следователем СКР проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что в ночь на 17 апреля на Широкой Речке был убит 38-летний Григорий. В убийстве мужчины обвинили его возлюбленную.