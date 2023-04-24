Бастрыкин заинтересовался вырубкой леса под строительство карьера под Нижним Тагилом

К СК России обратились жители Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался вырубкой леса под строительство щебеночного карьера вблизи Леневского водохранилища под Нижним Тагилом.

- Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, - сообщается в информационном центре СК России.

Кроме того, он поручил доложить о принятом решении после окончании проверки.

К СК России обратились жители Нижнего Тагила, сообщив о несогласии с вырубкой леса под строительство щебеночного карьера. По их словам, это значительно ухудшит экологическую обстановку, а также повлечет невосполнимые потери для фауны.

Ранее жители Нижнего Тагила также обратились к президенту России Владимиру Путину, чтобы решить вопрос с разработкой карьера вблизи Леневского водохранилища.

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