Бастрыкин заинтересовался вырубкой леса под строительство карьера под Нижним Тагилом

К СК России обратились жители Нижнего Тагила
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался вырубкой леса под строительство щебеночного карьера вблизи Леневского водохранилища под Нижним Тагилом.
- Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, - сообщается в информационном центре СК России.
Кроме того, он поручил доложить о принятом решении после окончании проверки.
К СК России обратились жители Нижнего Тагила, сообщив о несогласии с вырубкой леса под строительство щебеночного карьера. По их словам, это значительно ухудшит экологическую обстановку, а также повлечет невосполнимые потери для фауны.
Ранее жители Нижнего Тагила также обратились к президенту России Владимиру Путину, чтобы решить вопрос с разработкой карьера вблизи Леневского водохранилища.
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