В поселке Садовый открыли модернизированное отделение Почты России

Жителей поселка обслуживают начальник и два почтальона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Садовый 23 апреля после ремонта открыли модернизированное отделение Почты России. Ранее жителям приходилось ездить в Екатеринбург. Жителей поселка обслуживают начальник и два почтальона.

- Более 3 300 жителей поселка Садовый теперь смогут получить весь комплекс почтовых и финансовых услуг в своем отделении, недалеко от дома, - рассказали в Почте России.

Отделение после ремонта стало доступнее для маломобильных людей. Здесь теперь работает подъемник. В клиентском зале появится «медицинский уголок», где можно самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови.

Кроме того в отделении теперь местным жителям можно будет подтвердить или восстановить учетную запись на Госуслугах. Также здесь поставили компьютер, чтобы клиенты могли самостоятельно воспользоваться сервисами портала.

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