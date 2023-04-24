В поселке Садовый открыли модернизированное отделение Почты России

Жителей поселка обслуживают начальник и два почтальона
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В поселке Садовый 23 апреля после ремонта открыли модернизированное отделение Почты России. Ранее жителям приходилось ездить в Екатеринбург. Жителей поселка обслуживают начальник и два почтальона.
- Более 3 300 жителей поселка Садовый теперь смогут получить весь комплекс почтовых и финансовых услуг в своем отделении, недалеко от дома, - рассказали в Почте России.
Отделение после ремонта стало доступнее для маломобильных людей. Здесь теперь работает подъемник. В клиентском зале появится «медицинский уголок», где можно самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови.
Кроме того в отделении теперь местным жителям можно будет подтвердить или восстановить учетную запись на Госуслугах. Также здесь поставили компьютер, чтобы клиенты могли самостоятельно воспользоваться сервисами портала.
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