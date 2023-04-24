Жители Лабытнанги переберутся из аварийного жилья в другие регионы

Семь семей много лет жили в старых домах Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Семь семей из города Лабытнанги, ранее проживавшие в аварийном жилье, получили жилищные сертификаты. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

Горожане теперь смогут переехать в регионы России, которые выбрали для проживания. Например, Елена Сомова, которая 36 лет прожила на Ямале и проработала дежурной на железнодорожной станции, переедет в Санкт-Петербург.

Остальные шесть семей также решили перебраться в другие регионы.

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