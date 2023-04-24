Молодую пару из Ревды обвиняют в обмане пенсионеров

Суд определил меру наказания для любителей чужих денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед судом предстанут 21-летний парень и 19-летняя девушка из Ревды, которых обвиняют в хищении денег у пенсионеров Каменска-Уральского и Первоуральска. Об этом сообщает портал KU66.RU.

По данным следствия, пара работала «курьерами» по отъему денег у пенсионеров по схеме «родственник попал в ДТП». Юношу и девушку задержали сотрудники полиции Каменска-Уральского 20 февраля этого года, после чего удалось установить их непосредственных кураторов. Ими оказались жители Ревды. В итоге полицейские разоблачили преступную группу.

Сейчас собраны доказательства по четырем преступным эпизодам: по два в Каменске-Уральском и Первоуральске. Уголовные дела с обвинительным заключением направлены в суд.