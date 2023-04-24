Звонки от горожан принимает ЕДДС, после чего высылает на место ЧП специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила объяснили, в каких случаях горожане могут им звонить. Специалисты подчеркнули, что готовы оперативно помочь тагильчанам в сложных ситуациях. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.

В ЕДДС реагируют на происшествия и различные ЧП. Здесь работают квалифицированные диспетчеры. К ним можно обратиться, если вы заметили на улицах города открытый люк или стаю бродячих собак, если произошел сбой в электроснабжении либо коммунальная авария.

В этих случаях жителям Нижнего Тагила нужно позвонить по телефонам: 25 78 83 или 25 78 92, либо набрать номер экстренной службы 112. После этого диспетчеры отправят на место ЧП команду специалистов для устранения проблемы.