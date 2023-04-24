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НовостиОбщество24 апреля 2023 7:09

Жителям Нижнего Тагила объяснили, по каким вопросам нужно звонить диспетчерам

Специалисты готовы помочь в любую минуту
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Звонки от горожан принимает ЕДДС, после чего высылает на место ЧП специалистов

Звонки от горожан принимает ЕДДС, после чего высылает на место ЧП специалистов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила объяснили, в каких случаях горожане могут им звонить. Специалисты подчеркнули, что готовы оперативно помочь тагильчанам в сложных ситуациях. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.

В ЕДДС реагируют на происшествия и различные ЧП. Здесь работают квалифицированные диспетчеры. К ним можно обратиться, если вы заметили на улицах города открытый люк или стаю бродячих собак, если произошел сбой в электроснабжении либо коммунальная авария.

В этих случаях жителям Нижнего Тагила нужно позвонить по телефонам: 25 78 83 или 25 78 92, либо набрать номер экстренной службы 112. После этого диспетчеры отправят на место ЧП команду специалистов для устранения проблемы.