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НовостиДом. Семья24 апреля 2023 6:52

Специалисты расскажут, где жители Екатеринбурга могут послушать соловья

В уральской столице птицы поют в десятках мест
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Екатеринбурге десятки мест, где обитают соловьи

В Екатеринбурге десятки мест, где обитают соловьи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге в рамках ежегодной акции «Соловьиные вечера» орнитологи расскажут, где в уральской столице гнездятся соловьи. Для этого специалисты составят специальную карту. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В прошлом году в Екатеринбурге на карту нанесли 25 точек, где горожане могут послушать соловьиные трели. В список попали набережная рабочей молодежи, аллея у КРК «Уралец», сквер на улице Опалихинской.

В дни проведения акции в мае орнитологи намерены провести экскурсии, чтобы объяснить любителям птиц, как отличить пение соловья от пения других птиц. Отметим, что акция проводится по всей стране с 2014 года.