Специалисты расскажут, где жители Екатеринбурга могут послушать соловья

В Екатеринбурге десятки мест, где обитают соловьи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге в рамках ежегодной акции «Соловьиные вечера» орнитологи расскажут, где в уральской столице гнездятся соловьи. Для этого специалисты составят специальную карту. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В прошлом году в Екатеринбурге на карту нанесли 25 точек, где горожане могут послушать соловьиные трели. В список попали набережная рабочей молодежи, аллея у КРК «Уралец», сквер на улице Опалихинской.

В дни проведения акции в мае орнитологи намерены провести экскурсии, чтобы объяснить любителям птиц, как отличить пение соловья от пения других птиц. Отметим, что акция проводится по всей стране с 2014 года.