Уральский федеральный университет занял 13 место в рейтинге Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 вузов Свердловской области попали в рейтинг лучших в России, составленный службой исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

- В рейтинг вошли высшие учебные заведения, выпускающие самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Наиболее высокие позиции заняли Уральский федеральный университет (13-е место), Уральский государственный экономический университет (57-е место) и Уральский государственный горный университет (77-е место).

Фото: скриншот

Также исследование показало, что по востребованности выпускников у работодателей лидерами в нашем регионе с большим отрывом стали Гуманитарный университет (19,5 балла) и Уральский государственный экономический университет (17,4 балла).

В рейтинге учитывались также относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза, текущая трудоустроенность выпускников, величина опыта работы выпускников.

Напомним, ранее Уральский федеральный университет вошел в десятку лучших вузов России по версии Forbes. Вуз замкнул первую десятку, накопив 42 балла из 100 возможных.

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