Налоговая ставка для недропользователей выросла до 22,75% от выручки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько компаний в Свердловской области могут заморозить добычу платины. Все из-за изменений в подходах к расчету налога на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх.

К ней обратились представители компаний, которые сообщили о том, что не могут выдержать налоговую нагрузку, которая выросла в 3,5 раза.

- По словам их представителей, добыча металла является для них не только нерентабельной, но и убыточной, и если ничего не поменяется, они вынуждены будут заморозить ее, - рассказала бизнес-омбудсмен.

Она отметила, что в нашем регионе добыча золота и платины ведется из россыпных месторождений и компании получают металлы в концентратах, считающимися самостоятельным объектом налогообложения, к которому должен применяться рентный коэффициент 1. Однако налоговые органы, по словам Елены Артюх, считают, что в отношении содержащейся в концентратах платины должен применяться рентный коэффициент 3,5.

- То есть, по сути, они не концентрат рассматривают в качестве объекта налогообложения, а содержащиеся в нем чистые металлы, - добавила Елена Артюх. - В результате налоговая ставка для недропользователей выросла до 22,75% от выручки.

Бизнес-омбудсмен направила информацию о сложившейся ситуации уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову для включения ее в ежегодный доклад главе государства.

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