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НовостиОбщество24 апреля 2023 2:16

Волонтеры из Свердловской области передали военным бронетехнику

Они купили две БРДМ на личные средства
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
БРДМ будут работать в одном из подразделений Вооруженных сил

БРДМ будут работать в одном из подразделений Вооруженных сил

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры из Свердловской области передали военным бронетехнику. Они купили две бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ) на личные средства. Об этом сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

- Мы сегодня приняли две машины БРДМ, они технически исправны, нужно немножко довести до ума, наши механики поработают - к бою будут готовы. Будут работать в одном из подразделений Вооруженных сил, - рассказал изданию один из техников.

Напомним, ранее депутат гордумы Екатеринбурга и руководитель медицинской фракции Алексей Вихарев помог артиллеристам, отправленным на СВО. Он отправил им квадрокоптер и 20 активных наушников с эффектом шумоподавления.

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