24 апреля будет проводится техническая проверка систем оповещения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Рефтинском завоют сирены. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» «Администрация городского округа Рефтинский».
- Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 24 апреля будет проводится техническая проверка систем оповещения, - рассказали в администрации.
Жителей просят сохранять спокойствие.
Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации и ведении гражданской обороны в городе. Документ опубликован на сайте мэрии.
Согласно ему, администрация Екатеринбурга планирует проводить мероприятия, в том числе по подготовке населения в области гражданской обороны, мероприятия по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны и так далее.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru