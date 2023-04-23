24 апреля будет проводится техническая проверка систем оповещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рефтинском завоют сирены. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» «Администрация городского округа Рефтинский».

- Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 24 апреля будет проводится техническая проверка систем оповещения, - рассказали в администрации.

Жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации и ведении гражданской обороны в городе. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно ему, администрация Екатеринбурга планирует проводить мероприятия, в том числе по подготовке населения в области гражданской обороны, мероприятия по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны и так далее.

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