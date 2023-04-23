В Екатеринбурге завершили поиски 15-летнего мальчика, пропавшего два дня назад

Мальчика искали сотрудники полиции и волонтеры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге завершили поиски 15-летнего мальчика, пропавшего 21 апреля. Подростка искали сотрудники полиции и волонтеры.
- Найден, Жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Напомним, 21 апреля мальчик ушел рано утром на дополнительные занятия в школу и не вернулся. Телефона у него с собой не было.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге пропал 48-летний Анатолия Черепанов. О его местонахождении ничего неизвестно с 5 апреля.
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