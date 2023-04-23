В Екатеринбурге задержали 22-летнего парня, ранившего товарища в живот

Подозреваемый во всем сознался

В Екатеринбурге медики скорой медицинской помощи сообщили сотрудникам полиции о 46-летнем мужчине, госпитализированном с проникающим ранением живота в ГКБ №23.

- Чтобы установить тяжесть причиненного вреда, была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что гражданину был нанесен тяжкий вред здоровью, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Получив сообщение о произошедшем, сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 22-летний житель Екатеринбурга. Подозреваемый во всем сознался. Он объяснил полицейским, что схватился за нож, когда у него и его знакомого произошел конфликт на почве внезапно возникшей личной неприязни.

На молодого человека завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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