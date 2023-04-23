Компания нарастила свою прибыль в 2,5 раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» стали одной из самых прибыльных авиакомпаний страны в 2022 году. Это следует из отчетности компаний по РСБУ, которую проанализировал РБК.

По данным издания, компания нарастила свою прибыль в 2,5 раза, до 13,5 миллиардов рублей. Это рекорд как минимум за шесть лет (2017-2022 годы).

Также отмечается, что суммарная чистая прибыль 27 ведущих пассажирских авиакомпаний России по итогам прошлого года составила 87,8 миллиардов рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году.

Напомним, ранее мы писали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о мерах поддержки «Уральских авиалиний».

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