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НовостиСпорт23 апреля 2023 11:39

ФК «Урал» потерпел поражение от «Ростова» в матче РПЛ

Матч закончился со счетом 1:3
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: telegram-канал ФК «Урал»

Фото: telegram-канал ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» 23 апреля на «Екатеринбург Арене» потерпел поражение от «Ростова» в матче Российской премьер-лиги. Матч закончился со счетом 1:3. Это пятое поражение подряд для нашей команды.

- Проигрываем сегодня «Ростову» в рамках Мир РПЛ, - написали в группе «ВКонтакте» клуба. - Благодарим абсолютно каждого болельщика за вашу поддержку. Впереди нас ждет важная битва в кубковой игре против ЦСКА!

Напомним, ранее ФК «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА в первом матче финала пути РПЛ Кубка России. Встреча «шмелей» и «армейцев» завершилась со счетом 1:1. Ответный матч против ЦСКА состоится на «Екатеринбург Арене» 3 мая.

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