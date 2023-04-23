Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной
Из Свердловской области в ЛНР отправили боле 40 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в своем telegram-канале.
- Общественные организации и муниципалитеты Среднего Урала приняли участие в сборе и отправке очередной партии гуманитарного груза в ЛНР, - рассказала Людмила Бабушкина.
По ее словам, весомый вклад внесли жители Богдановича. Они собрали почти восемь тонн гуманитарной помощи - медикаменты и оборудование для полевых госпиталей, маскировочные сети и окопные свечи.
Также лекарства и необходимые в быту вещи для военнослужащих отправило «Женское движение Единой России» по Свердловской области.
Помимо прочего в ЛНР отправили две тонны питьевой и минеральной воды, колеса для грузовых автомобилей, доски для блиндажей и обустройства окопов.
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