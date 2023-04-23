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НовостиОбщество23 апреля 2023 10:31

В Екатеринбурге пропал 48-летний мужчина

Местонахождение Анатолия Черепанова неизвестно с 5 апреля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: «ЛизаАлерт»

Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 48-летний Анатолия Черепанов. О его местонахождении ничего неизвестно с 5 апреля. Его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Был одет в черную куртку, салатовую футболку, синие джинсы, черно-синие кроссовки, - рассказали в «ЛизаАлерт».

В поисковом отряде отмечают, что мужчина может находиться в другом городе.

Если вы видели Анатолия Черепанова, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, 21 апреля в Екатеринбурге пропал 15-летний мальчик. Он ушел в школу и не вернулся.

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