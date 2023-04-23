Среди желающих трудится, выйдя на заслуженный отдых, вдвое больше мужчин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 14% жителей после выхода на пенсию планируют работать, даже если будет достаточно средств для комфортной жизни. При этом среди желающих трудится, выйдя на заслуженный отдых, вдвое больше мужчин (18% против 9% среди женщин). К такому выводу пришли по итогам опроса специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

- Каждый десятый сообщил о других планах на этот жизненный период: в их числе саморазвитие, благотворительность, литературное творчество, ремонт, предпринимательство и т. д, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Также опрос показал, что 24% горожан мечтали бы путешествовать на пенсии, 16% занялись бы дачей или огородом, 14% - любимым хобби, 11% просто жили бы в свое удовольствие. Посвятить себя внукам собираются на пенсии лишь 6% опрошенных. Столько же хотели бы заниматься спортом. Читать книги на пенсии собираются 2%, заниматься здоровьем, ходить на экскурсии, в театры и музеи - по 1%.

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