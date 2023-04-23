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НовостиОбщество23 апреля 2023 9:49

В Екатеринбурге 14% жителей после выхода на пенсию планируют работать

Столько же горожан думают заниматься на пенсии любимым хобби
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Среди желающих трудится, выйдя на заслуженный отдых, вдвое больше мужчин

Среди желающих трудится, выйдя на заслуженный отдых, вдвое больше мужчин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 14% жителей после выхода на пенсию планируют работать, даже если будет достаточно средств для комфортной жизни. При этом среди желающих трудится, выйдя на заслуженный отдых, вдвое больше мужчин (18% против 9% среди женщин). К такому выводу пришли по итогам опроса специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

- Каждый десятый сообщил о других планах на этот жизненный период: в их числе саморазвитие, благотворительность, литературное творчество, ремонт, предпринимательство и т. д, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Также опрос показал, что 24% горожан мечтали бы путешествовать на пенсии, 16% занялись бы дачей или огородом, 14% - любимым хобби, 11% просто жили бы в свое удовольствие. Посвятить себя внукам собираются на пенсии лишь 6% опрошенных. Столько же хотели бы заниматься спортом. Читать книги на пенсии собираются 2%, заниматься здоровьем, ходить на экскурсии, в театры и музеи - по 1%.

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