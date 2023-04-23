Следователи возбудили уголовное дело на самокатчика, наехавшего на пенсионерку в Екатеринбурге

Пенсионерка получила серьезные травмы после наезда на нее парня на самокате Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи возбудили уголовное дело на самокатчика, наехавшего на 71-летнюю пенсионерку в октябре 2022 года на улице Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

- По итогам проверочных мероприятий следователем территориального следственного отдела было возбуждено уголовное дело по ст.118 УК РФ, - рассказали в СК по Свердловской области. - В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. организовать проверку и представить доклад об обстоятельствах наезда на женщину подростка на самокате.

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