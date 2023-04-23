Следователи возбудили уголовное дело на самокатчика, наехавшего на пенсионерку в Екатеринбурге

Пенсионерка получила серьезные травмы после наезда на нее парня на самокате
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следователи возбудили уголовное дело на самокатчика, наехавшего на 71-летнюю пенсионерку в октябре 2022 года на улице Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
- По итогам проверочных мероприятий следователем территориального следственного отдела было возбуждено уголовное дело по ст.118 УК РФ, - рассказали в СК по Свердловской области. - В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы.
Напомним, ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. организовать проверку и представить доклад об обстоятельствах наезда на женщину подростка на самокате.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru