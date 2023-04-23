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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 9:18

Следователи возбудили уголовное дело на самокатчика, наехавшего на пенсионерку в Екатеринбурге

Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Пенсионерка получила серьезные травмы после наезда на нее парня на самокате

Пенсионерка получила серьезные травмы после наезда на нее парня на самокате

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи возбудили уголовное дело на самокатчика, наехавшего на 71-летнюю пенсионерку в октябре 2022 года на улице Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

- По итогам проверочных мероприятий следователем территориального следственного отдела было возбуждено уголовное дело по ст.118 УК РФ, - рассказали в СК по Свердловской области. - В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. организовать проверку и представить доклад об обстоятельствах наезда на женщину подростка на самокате.

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