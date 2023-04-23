В Екатеринбурге пожарные спасли 15 человек из горящей девятиэтажки

На площади 20 квадратных метров повреждено домашнее имущество Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью 23 апреля произошел пожар в квартире на пятом этаже девятиэтажки на улице Старых Большевиков. Из задымленного здания четыре взрослых и один ребенок эвакуировались до прибытия пожарных. Еще 15 человек, в том числе четыре ребенка, спасли прибывшие на место пожарные с помощью спасательных устройств по лестничным маршам.

- В 03:17 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Пожарным удалось локализовать огонь в 03:45. Еще через пять минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 05:45. О пострадавших не сообщается.

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