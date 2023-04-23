Спектакль «Урал Опера Балет» получил специальную премию жюри «Золотой маски»

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Спектакль «L.A.D.» театра «Урал Опера Балет» получил специальную премию жюри «Золотой маски». Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

-Спектакль «L.A.D.» - это совместный проект театра «Урал Опера Балет», - рассказали в департаменте информполитики. - Музыкальным руководителем проекта является Алексей Гориболь - известный пианист и продюсер, постоянный исполнитель музыки Десятникова.

Церемония награждения прошла 22 апреля в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в Москве.

В этом году на премию также претендовали Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии с «Маленькой серенадой» и Екатеринбургский театр кукол со спектаклем «Гоголь. Триптих». Кроме того, постановки еще шести театров Екатеринбурга попали в лонг-лист премии.

Напомним, в 2020 году «Урал Опера Балет» получил четыре театральные премии «Золотая маска».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru