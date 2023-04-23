В Кольцово семь пассажиров не пустили в самолет

Прокуратура проверит действия авиакомпании, не пустившей на рейс пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово 22 апреля семь пассажиров не пустили в самолет до Сочи авиакомпании «Победа». К ситуации подключилась транспортная прокуратура.

- Прокуратурой организованы надзорные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдения ОАО АК «Победа» законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства, - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, пассажиры опоздали на рейс и пришли после того, как посадка была закончена.

- Решение о продлении времени посадки может принять только авиаперевозчик, - отметили в пресс-службе «Кольцово».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru