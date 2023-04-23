В Кольцово семь пассажиров не пустили в самолет

Прокуратура проверит действия авиакомпании, не пустившей на рейс пассажиров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кольцово 22 апреля семь пассажиров не пустили в самолет до Сочи авиакомпании «Победа». К ситуации подключилась транспортная прокуратура.
- Прокуратурой организованы надзорные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдения ОАО АК «Победа» законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства, - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, пассажиры опоздали на рейс и пришли после того, как посадка была закончена.
- Решение о продлении времени посадки может принять только авиаперевозчик, - отметили в пресс-службе «Кольцово».
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