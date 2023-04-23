Потепление ожидается в начале недели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге потеплеет до +20 градусов. Согласно прогнозу синоптиков Уральского гидрометцентра, тепло придет в город в начале недели.
Так, в понедельник, 24 апреля столбики термометров в ночное время покажут от +4 до +6 градусов, днем от +15 до +17. День пройдет без существенных осадков.
Во вторник, 25 апреля, существенных осадков также не ожидается. Ночью прогнозируется +5…+7 градусов, днем +18…+20 градусов.
Напомним, ранее синоптики обещали, что значительное потепление вероятно в последней пятидневке апреля.
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