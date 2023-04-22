В Екатеринбурге пассажирка такси утроила истерику и отказывалась выходить из авто

Фото: скриншот из видео «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге пассажирка утроила истерику и отказывалась выходить. Водитель смог записать на видео неадекватное поведение женщины. Запись попала в Тelеgram-канал «Инцидент Екатеринбург».

По словам таксиста, женщина ехала в компании своего мужа. Во время поездки она стала оскорблять водителя без причины. Такого отношения к себе мужчина не вынес и попросил пассажиров покинуть салон машины. На что женщина отреагировала крайне негативно. Она стала записывать происходящее на камеру, пока ее спутник пытался ее утихомирить. В какой-то момент пассажирка стала утверждать, что мужчины ее изнасиловали и просила вызвать наряд полиции.

- Вы неадекватный. Вы берете заказ с пятницы на субботу. Вы мне угрожаете. Они меня изнасиловали в машине. Вот эти двое ублюдков. Этот и этот. Физически. Вы проблем хотите, - кричала женщина.

Муж же заявил, что его партнерша находится в нетрезвом виде. Он пытался достать женщину из чужого авто, пока та звонила кому-то по видеосвязи. Спустя 20 минут спутнику удалось уговорить даму покинуть такси.

- Выходи! Олечка, давайте поедем. Олечка, что с тобой? Соберись! Что с тобой? Выходи уже из машины. Ты уже человеку надоела, - просил супругу мужчина.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в полицию города. На момент публикации ответа не поступало.

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