73% екатеринбуржцев копят деньги посредством отказа алкоголя и использования личного транспорта Фото: Даниил ОПАРИН

Каждый третий житель Екатеринбурга копит деньги на покупку собственной квартиры. Еще 21% горожан мечтают приобрести свой автомобиль. Такими данными опроса поделилась страховая компания «Ренессанс Жизнь».

Всего опрошено было 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в крупных городах России. Исследование проводилось онлайн-анкетированием в январе 2023 года. Многие опрошенные ради своей мечты готовы отказаться от трат на развлечения, походов в кафе и рестораны и покупку новой одежды.

- Большинство екатеринбуржцев признались, что у них есть заветная мечта, на которую необходимо копить (62%). Из них, у трети — это покупка собственной квартиры (32%). 20% мечтает о покупке новой машины, это самый высокий показатель по стране. А каждый шестой екатеринбуржец (16%) хочет иметь высокий пассивный доход, - рассказали в пресс-службе компании.

Однако каждый пятый житель города так и не смог сделать первый шаг к своей мечте, потому что не хватает средств на откладывание. Поэтому 73% екатеринбуржцев копят деньги посредством отказа алкоголя и использования личного транспорта.