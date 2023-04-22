Свердловчанка стала жертвой мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхотурье местная жительница, желая купить телефон, потеряла деньги. Женщина пыталась приобрести смартфон в социальной сети. Об этом сообщили в МО МВД России «Новолялинский».

Свердловчанка попросила знакомого помочь ей приобрести новый гаджет. Вместе они решили сделать это через социальную сеть, там нашли объявление и через переписку договорились о покупке.

- Договорились, что телефон доставят через доставку. Продавец сообщил, что на электронную почту должно прийти письмо, где на сайте необходимо будет указать данные для отправки телефона и подтвердить доставку. Получив электронное письмо, молодой человек перешел по ссылке и «оформил заказ», введя номер своей банковской карты и цифры, указанные на обратной стороне карты, перевел 28 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Однако получить телефон молодым людям так и не удалось, как и свои деньги. Верхотурские следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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