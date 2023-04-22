Суд обязал администрацию города выплатить моральную компенсацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском мэрия выплатила моральную компенсацию мальчику, постиравшему от бродячей собаки. В пользу ребенка взыскали 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомству удалось установить, что на ребенка со спины напала собака в поселке Красногвардейский. Животное уронило мальчика на землю и укусило в ногу и спина, а также разорвало штаны.

- На теле несовершеннолетнего остались широкие царапины, на спине прокус. Ребенок, попытавшись встать, выставил правую руку вперед, после чего собака укусила его правую руку несколько раз. В результате нападения животного несовершеннолетнему причинены телесные повреждения в виде укушенных ран левого предплечья и руки, - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура потребовала у суда взыскать с администрации Артемовского компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил эти требования. Ребенку выплатили 10 тысяч рублей.

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