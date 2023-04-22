Клиника находилась в бывшем гараже Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дегтярске накрыли подпольную стоматологию. Она находилась Калинина. Клинику 21 апреля обнаружили полицейские вместе активистом Дмитрием Чукреевым из «Народного контроля». Об этом сообщил портал Е1.

Стоматология находилась в бывшем гаражном боксе. Его переделали, закрыли проезд и вставили окно с дверью. Клиника была оборудована одним рабочим местом. На месте работали два специалиста.

- Раньше у этого врача были юрлицо и клиника, очень давно, но, видимо, выгоднее работать нелегально. Зашли в момент, когда оттуда выходили очередные посетители. Женщины сразу сказали, что это у них обычный склад и ничего тут они не делают. Основные нарушения - нет лицензии, антисанитария и грубые нарушения всех правил медучреждений, - пояснил активист.

Полиция изъяла оборудование и часть медикаментов, в том числе ледокаин. На данный момент решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.