Екатеринбурженка приняла участие в шоу на федеральном канале

Пара заняла четвертое место. Фото: телеканал «Пятница»

Жительница Екатеринбурга вместе со своим возлюбленным приняла участие в шоу н федеральном канале. Гульнара и Игорь отпраздновали свою свадьбу на «Пятнице». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

- По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов, - рассказали в пресс-службе.

Пара из Столицы среднего Урала 27-летняя Гульнара и 25-летний Игорь отметили свадьбу в межнациональном стиле. Гульнара – пекарь, а ее жених сервисный мастер. Вместе они уже 8,5 лет, а познакомились еще в колледже на военных сборах. Предложение девушка сделала сама.

На свое торжество екатеринбуржцы потратили 400 тысяч рублей. Фишкой свадьбы стал татарский колорит. Свердловчане набрали 21 балл и заняли четвертое место. Опередить пару удалось участницам из Подмосковья, Великого Новгорода и Казани.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru