В Екатеринбурге пропал 51-летний мужчина в черном пальто

Мужчина был в черном пальто и синих джинсах. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 51-летний мужчина. О местонахождении Михаила Зомарева ничего не известно с 10 апреля. Его поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 164 сантиметра, нормального телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза, - рассказали в поисковом отряде.

В день исчезновения на Михаиле были синие джинсы и черное пальто. Он может находиться в любом районе города.

Если вам известно, где может находиться мужчина или вы видели его на улице, сообщите об этом волонтеру Екатерине по номеру 89530530483 или Алене – 89221419307. Также вы можете обратиться в полицию, позвонив 112.

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