В Кольцово из-за тумана задержали три рейса

Один из рейсов задержали на 17 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали три рейса. Причиной тому стали неблагоприятные метеоусловия, а именно туман. Перенесли один перелет в Дубай и два в Москву. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

- Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, - рассказали в ведомстве.

Рейс авиакомпании «FlyDubai» в Дубай перенесли на 17 часов. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга еще в 1:40, однако отправку планируют только в 19:00. На рейс зарегистрирован 153 пассажира. И еще один полет в Москву авиакомпании «Победа» задерживается на восемь часа. На него зарегистрировано 182 человек. Также 80 человек ожидают отправки судна авиакомпании «Россия» в Москву.

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