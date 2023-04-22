В Кольцово из-за тумана задержали три рейса

Один из рейсов задержали на 17 часов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали три рейса. Причиной тому стали неблагоприятные метеоусловия, а именно туман. Перенесли один перелет в Дубай и два в Москву. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
- Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, - рассказали в ведомстве.
Рейс авиакомпании «FlyDubai» в Дубай перенесли на 17 часов. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга еще в 1:40, однако отправку планируют только в 19:00. На рейс зарегистрирован 153 пассажира. И еще один полет в Москву авиакомпании «Победа» задерживается на восемь часа. На него зарегистрировано 182 человек. Также 80 человек ожидают отправки судна авиакомпании «Россия» в Москву.
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