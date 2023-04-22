В Екатеринбурге рядом с Южным автовокзалом появится парк или школа

Главу города часто спрашивали о судьбе участка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Чкаловском районе появится новый сквер или школа. На пустыре рядом с Южным автовокзалом не планируют строить жилое здание. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов в очередном выпуске «Итогов недели».

- Ко мне в социальных сетях обращаются с вопросом: что появится на месте пустыря напротив Южного автовокзала? Могу уверенно ответить, что строительства жилья на этом месте не запланировано. Здесь появится новая школа или сквер, - объяснил градоначальник.

Пустырь находится рядом с улицами Союзная, Щорса, 8 марта и Циолковского, напротив автовокзала «Южный».

Ранее, в феврале 2022 года, правительство Екатеринбурга запретило застревать пустырь многоэтажными зданиями. Также на против выступили и жители района. Для урегулирования вопроса в городской администрации состоялась комиссия, присвоившая земле статус Ц4 (зона крупных торговых центров, оптовой торговли, рынков).

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