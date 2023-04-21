В Екатеринбурге пропал 13-летний подросток с кошкой в рюкзаке

Мальчик пропал 21 апреля. Фото: «Прорыв»

В Екатеринбурге пропал 13-летний подросток. Последний раз Максима Ершова видели на Эльмаше 21 апреля. Поисками ребенка занимаются волонтеры и отдел полиции №14. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе поискового отряда «Прорыв».

- Приметы - рост 150 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубого цвета, блондин, - рассказали в «Прорыве».

На момент пропажи на мальчике были куртка болотного цвета с капюшоном, джинсы серого цвета, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета и шапка с помпоном сине-белого цвета. С собой Максим взял кота в рюкзаке. Животное с белой грудью и зелеными глазами.

Если вам известно, где находится мальчик, сообщите об этом волонтеру Игорю по номеру 89623165542 или 83433564214. Также вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

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