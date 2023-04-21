В Екатеринбурге в выходные автоинспекторы будут массово проверять водителей

Полицейские будут пресекать грубые нарушения ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в эти выходные автоинспекторы выйдут с рейдами по проверке водителей. Полицейские будут пресекать грубые нарушения ПДД, в том числе связанных с управлением транспортным средством в нетрезвом виде.

Также будут ловить владельцев тонированных авто и так называемых бесправников.

- Напоминаем, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является серьезным нарушением ПДД, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Нарушителям грозит лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в размере до 30 тысяч, а при рецидиве – уже уголовная ответственность.