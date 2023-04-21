В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик с зонтом

Поисками мальчика занимаются полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Железнодорожном районе пропал 12-летний мальчик. Лев Человечков ушел гулять 21 апреля и не вернулся домой. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «Прорыв».

- Параметры: рост - 148-150 сантиметров, худощавого телосложения, серо-зеленый цвет глаз и русые волосы, - рассказали в поисковом отряде.

Ребенок был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, черные туфли, красно-синюю кофту с надпись на груди и черную кепку. С собой у него был желто-голубой зонт. Мальчик нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно, где может находиться мальчик, сообщите об это волонтеру Игорю по номеру 89623165542 или 83433564210. Также вы можете обратиться в полицию, позвонив 112.

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