В Екатеринбурге полицейские поймали 18-летнего парня, укравшего у прохожего телефон

Теперь полицейские устанавливают предполагаемое место сбыта смартфона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали 18-летнего парня, который украл у прохожего телефон и сбежал. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что инцидент произошел на улице Челюскинцев, а гаджет пропал прямо из кармана его куртки, местный житель оценил ущерб в 22 тысяч рублей.

- Под подозрение попал ранее судимый за имущественное преступление екатеринбуржец. Его доставили в дежурную часть для разбирательства. При опросе молодой человек дал признательные показания и пояснил, что сбыл похищенное устройство за вознаграждение, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Теперь полицейские устанавливают предполагаемое место сбыта смартфона, а также проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.