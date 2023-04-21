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НовостиОбщество21 апреля 2023 16:36

В Екатеринбурге полицейские поймали 18-летнего парня, укравшего у прохожего телефон

Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что инцидент произошел на улице Челюскинцев
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Теперь полицейские устанавливают предполагаемое место сбыта смартфона

Теперь полицейские устанавливают предполагаемое место сбыта смартфона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали 18-летнего парня, который украл у прохожего телефон и сбежал. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что инцидент произошел на улице Челюскинцев, а гаджет пропал прямо из кармана его куртки, местный житель оценил ущерб в 22 тысяч рублей.

- Под подозрение попал ранее судимый за имущественное преступление екатеринбуржец. Его доставили в дежурную часть для разбирательства. При опросе молодой человек дал признательные показания и пояснил, что сбыл похищенное устройство за вознаграждение, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Теперь полицейские устанавливают предполагаемое место сбыта смартфона, а также проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.