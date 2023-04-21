На Урале нашли фальсифицированные рыбные консервы

В регион поставляли консервы, которые не соответствовали заявленному составу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области нашли фальсифицированные рыбные консервы. Крупный поставщик из Крыма допустил ошибку при создании ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Ошибку заметили в апреле этого года сотрудники ведомства. Как оказалось, в Свердловскую область поставляли консервы организации «Фортуна Крым», которые не соответствовали заявленному составу.

- При оформлении производственных ВСД пищевая продукция вырабатывалась из продукции, не входящей в сырье для ее изготовления. Так, из «сельди» произведена «сайра», из «сайры» — «треска», - рассказали в Россельхознадзоре.

Ошибки нарушают несколько требований технического регламента. А установить истинный состав продукта невозможно. Россельхознадзор направил письма в различные ведомства, в том числе управлению экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области.

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