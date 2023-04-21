Выставка пройдет с 5 мая по 16 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет выставка, посвященная героям русского рока. В Арт-галерее Ельцин Центра представят масштабную коллекцию артефактов. Выставка будет идти с 5 мая по 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Ельцин Центра.

Экспозиция будет посвящена русскому року в период 80-х и 90-х годов. На ней екатеринбуржцы смогут увидеть уникальные артефакты из истрии таких групп как «Аквариум», «Кино», «Наутилуса» и «Звуков Му», «Гражданской обороны» и «ДДТ». Коллекцию галерее предоставил Александр Кушнир. Он собирал ее несколько десятков лет.

- В экспозицию войдут подпольные рок-журналы и самодельные альбомы, которые погрузят в мир магнитофонной культуры. Неизвестные рукописи Бориса Гребенщикова, графические схемы Егора Летова, машинопись Янки Дягилевой и тексты песен Александра Башлачева откроют завесу над творческой кухней рок-андеграунда той эпохи, - отмечают в пресс-службе центра.

Ранее часть экспозиции уже побывала в Москве, Франкфурте, Праге и Лондоне. В полном объеме ее представят лишь в Екатеринбурге. Помимо выставки свердловчане смогут посетить лекции, круглые столы, премьеры кинофильмов и акустические концерты.

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