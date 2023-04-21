В Ревде осудили рецидивиста за похищение женщины, угон автомобиля и изнасилование

Мотивом преступления, по словам мужчины, стала ревность и личная неприязнь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде осудили мужчину за похищение женщины, угон автомобиля и изнасилование. 32-летний рецидивист отправится в колонию на восемь лет. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 3 апреля 2022 года. Мужчина, находясь в салоне авто своей бывшей возлюбленной избил ее, а затем пересел за руль и уехал. Женщина в это время была без сознания в авто. Так рецидивисту удалось похитить экс-подругу.

- Вывезя ее на территорию Режевского городского округа для дальнейшего выяснения отношений. После этого злоумышленник, находясь уже в городе Реже, изнасиловал потерпевшую, применяя к ней физическую силу и угрожая убийством, - рассказали в Следственном комитете.

Сотрудникам СК удалось доказать виновность мужчины благодаря ряду экспертиз, допросам и осмотрам. Мотивом преступления, по словам мужчины, стала ревность и личная неприязнь. Суд назначил наказание рецидивисту. Мужчина отправится в колонию на восемь лет.

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