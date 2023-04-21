В Верхней Пышме осудят водителя снегохода, из-за которого пешеход лишился обеих ног

Мужчина катался на снегоходе по улице Машиностроителей, когда заметил прохожего, гулявшего с собакой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме осудят 40-летнего местного жителя, который на снегоходе сбил пешехода, пострадавший получил тяжелые травмы, из-за которых ему пришлось ампутировать обе ноги. Во время разбирательства выяснилось, что все произошло 19 декабря 2021 года.

Мужчина катался на снегоходе по улице Машиностроителей, когда заметил прохожего, гулявшего с собакой.

- Водитель, демонстрируя собственное превосходство над окружающими, на почве искаженных представлений о границах личной свободы, из хулиганских побуждений умышленно сбил потерпевшего, совершив наезд на него снегоходом, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений» передано на рассмотрение в Верхнепышминский городской суд.