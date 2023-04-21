Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В МЧС прокомментировали пожар в Доме печати в Екатеринбурге. Спасатели получили сообщение в 18:23 по местному времени. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что из подвала здания идет густой дым.

- В ходе разведки огнеборцы обнаружили очаг возгорания. На площади пяти «квадратов» горел стеллаж с макулатурой в подвальном помещении. До прибытия самостоятельно эвакуировались две тысячи человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвуют 41 человек и 13 единиц техники.