Свердловская магистраль готовит «Ласточки» и другие пригородные поезда к летнему сезону

Фото: пресс-служба СвЖД

На Свердловской магистрали началась подготовка парка пригородных поездов к сезону массовых летних перевозок. До конца мая тщательную проверку пройдут все 25 составов «Ласточка», 81 электропоезд серий ЭД4 и ЭТ2, шесть рельсовых автобусов (РА2 и РА3), а также 56 пассажирских вагонов.

Весенние «процедуры» направлены на повышение надежности техники, обеспечение комфорта и безопасности пассажиров. В депо поездам выполняется комплекс диагностических и сезонных операций. Проверяется состояние салонного оборудования, систем вентиляции и обеззараживания воздуха, громкой связи, освещения, санитарных комнат. Особое внимание специалисты уделяют диагностике силового оборудования, тормозных систем, колесных пар, рам тележек, автосцепных устройств. Осуществляется мойка кузова и уборка салонов поездов, климатические установки переводятся в летний режим работы.

Пригородная маршрутная сеть на полигоне Свердловской железной дороги насчитывает 405 поездов, в том числе 78 «Ласточек» и 40 дополнительных «летних» поездов. Перевозку пассажиров в пригородном сообщении осуществляют АО «Свердловская пригородная компания» (на территории Свердловской и Тюменской областей, ХМАО-Югры) и АО «Пермская пригородная компания» (Пермский край).

Посмотреть актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах пригородных компаний, а также на вокзалах и станциях Свердловской магистрали.