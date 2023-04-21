К месту происшествия прибыли не меньше пяти машин спецтехники. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге в Доме печати произошел пожар, всех посетителей срочно эвакуировали, к месту происшествия прибыли не меньше пяти машин спецтехники.

- Скорее всего, что-то с проводкой, электричество отрубили, в помещении очень задымлено, - сообщила «КП-Екатеринбург» читательница. Очевидцы происшествия сообщают также «КП-Екатеринбург», что внутри здания на первом этаже сильное задымление. Предварительно, очаг возгорания находится в подвале.

В ГУ МЧС по Свердловской области пообещали прокомментировать инцидент позднее.

Ранее стало известно, что в Свердловской области по состоянию на 14:00 21 апреля полностью потушены все природные пожары. За минувшие сутки было зарегистрировано 13 таких возгораний, 10 из них потушили 20 апреля, а с остальными удалось справиться уже на следующий день.