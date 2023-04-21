В Серове осудят 30-летнего жителя Тюмени, который обокрал капитана грузового теплохода

В Серове будут судить 30-летнего жителя Тюмени, который обокрал капитана грузового теплохода во время рейса, примечательно, что он сам работал на этом судне. Пострадавший рассказал, что лишился мобильного телефона и 45 тысяч рублей.

- Установлено, что задержанный в момент стоянки судна в селе Каменное воспользовался тем, что в капитанской рубке никого нет, проник в помещение и похитил сотовый телефон и наличные деньги капитана. Затем мужчина сразу сошел с теплохода, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Во время разбирательства выяснилось, что подозреваемый также пытался перевести с личного счета капитана 330 тысяч, но операцию заблокировал банк.

В транспортной полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.