В Екатеринбурге сожитель задушил 36-летнюю женщину

СК возбудил уголовное дело Фото: соцсети

В Екатеринбурге 17 апреля была убита 36-летняя Валентина Бушуева. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили знакомые женщины. Предполагаемым убийцей считают сожителя Валентины.

По версии следствия, Валентина и ее сожитель распивали спиртное в квартире на улице Титова. 33-летний мужчина уже в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время по уголовному делу следователем СКР проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отметили, что ссора произошла после попытки Валентины выгнать мужчину из квартиры.

- Чем конкретно ее так разгневал спутник жизни, будет установлено в ходе расследования. Эпилогом семейной драмы стала почти шекспировская развязка. Любовник в порыве гнева задушил свою сожительницу, о чем чистосердечно и покаялся сыщикам уголовного розыска, а затем и следователям СКР. Несмотря на то, что герои истории дружили несколько лет, общих детей у них не было, - сообщил официальный представитель регионального Главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, что в ночь на 17 апреля на Широкой Речке был убит 38-летний Григорий. В убийстве мужчины обвинили его сожительницу.