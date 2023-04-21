В Екатеринбурге осудили 35-летнего мужчину, который насмерть сбил рецидивиста из розыска

Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался на следующий день после происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 35-летнего местного жителя, по вине которого погиб пешеход. Во время разбирательства выяснилось, что все произошло 18 июня прошлого года. Мужчина, будучи нетрезвым, ехал по улице Розы Люксембург на иномарке Kia Rio.

- Осужденный, проявив преступную небрежность, был невнимателен к дорожной обстановке, в связи с чем не увидел 64-летнего пешехода и не принял мер к снижению скорости, в результате чего допустил на него наезд, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался на следующий день после происшествия. При этом погибший числился в розыске. В крови виновника ДТП нашли наркотики, он полностью признал свою вину.

По решению Октябрьского районного суда мужчина проведет в колонии общего режима пять лет.